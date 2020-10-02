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أستاذ اقتصاد: مصر لها السبق في طرح السندات الخضراء بالشرق الأوسط.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:55 م
سندات خضراء
سندات خضراء
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نورهان رأفت
قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، تعليقا على تصنيف مجلة أمريكية لمحطة المحسمة كأفضل مشروع إنشائي بالعالم ، إن التصنيف جاء في وقت مهم ، مع إصدار السندات الخضراء والمشروعات الخاصة بالبيئة، كإتجاه من الدولة بالاهتمام بالبيئة.

وأضاف الدكتور صابر شاكر ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن حصول مصر على مراكز متقدمة بخصوص محطات تحلية المياه، يتناسب مع اتجاه الدولة للرؤية البيئية، موضحا أن مصر لها السبق في طرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن خطة التنمية المستدامة تضم حوالي 17 هدف، منها ما هو متعلق بالبيئة والتعليم والاقتصاد والبيئة، مؤكدا أن الدولة تعمل دائما على تحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح شاكر، أن جميع الأبحاث بالعالم أشارت إلى أن مصر تحتاج إلى ما يصل من 8 مليار دولار، لتحقيق التطوير الشامل في قطاع الطرق، نظرا لأن 94 % من حركة التجارة داخل مصر تتم بالاعتماد على الطرق ، وبالتالي فإن إهمالها يؤثر على قطاع كبير من الاقتصاد .

وتابع "شاكر" أن الدولة وضعت خطة لزيادة نسبة استيعاب الموانئ إلى 370 مليون طن ، لتنشيط حركة التجارة البحرية .
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