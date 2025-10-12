منظمة التعاون الإسلامي تعزي قطر في ضحايا الحادث المروري بشرم الشيخ

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب دولة قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري، جراء الحادث المروري الأليم الذي وقع أثناء أداء مهام عملهم في مدينة ‎شرم الشيخ، و ذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها اليوم، تضامنها مع أسر المتوفين، راجية من الله العلي القدير أن يتقبلهم بواسع رحمته، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

و لقي ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث سير، اليوم الأحد، قرب مدينة شرم الشيخ، وفق ما أفادت سفارة الدوحة لدى القاهرة.