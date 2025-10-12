روسيا تحذر الغرب من لحظة تصعيد في الحرب الأوكرانية

صرح الكرملين اليوم الأحد إن روسيا تشعر بقلق عميق بسبب احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، محذراً من أن الحرب وصلت إلى لحظة تصعيد "دراماتيكي" من جميع الأطراف.



وأكد بيسكوف للتلفزيون الروسي في تصريحات اليوم الأحد أن "روسيا تواصل التأكيد على استعدادها للتسوية السلمية في أوكرانيا، كما أن ترامب يتحدث دائماً عن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، مضيفاً أن الأوروبيين وكييف "يظهرون رفضاً تاماً" للجلوس إلى طاولة المفاوضات.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “مسألة الصواريخ توماهوك تثير قلقاً بالغاً.. هذه لحظة دراماتيكية حقاً... التوتر يتصاعد من جميع الأطراف”