مباحث تموين المنوفية تضبط مصنع كمامات بدون ترخيص

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مصنع كمامات يعمل بدون ترخيص وتم ضبط (10) ماكينات لتصنيع الكمامات وطن قماش غير منسوج لتصنيع الكمامات و(400) كمامة قماش تحت التصنيع و(1000) كمامة غير مطابقة للمواصفات الصحية.





كما تم ضبط مصنع كرتون يعمل بدون ترخيص والتحفظ على (5)طن ورق كرتون وطن غراء مجهول المصدر ، كما تم ضبط (32) شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي مضبوطات طن و ( 600) الف سماد محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية و (120) كيس مبيدات حشرية منتهية الصلاحية.





هذا وتمكنت مباحث التموين من ضبط (389) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال الفترة من 22 وحتى 30 سبتمبر2020 ، ومنها تحرير(18) قضية فى مجال الغش التجارى وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية ،(150) قضية عدم الإعلان عن الأسعار (44) قضية عدم وجود شهادة صحية ، (36) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، (66) قضية إنتاج خبز ناقص الوزن ( مخابز بلدي) ، (45) قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ( مخابز بلدي)، (30) قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودعات الغاز .



