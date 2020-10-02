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محافظات

مباحث تموين المنوفية تضبط مصنع كمامات بدون ترخيص

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مصنع كمامات يعمل بدون ترخيص وتم ضبط (10) ماكينات لتصنيع الكمامات وطن قماش غير منسوج لتصنيع الكمامات و(400) كمامة قماش تحت التصنيع و(1000) كمامة غير مطابقة للمواصفات الصحية.

كما تم ضبط مصنع كرتون يعمل بدون ترخيص والتحفظ على (5)طن ورق كرتون وطن غراء مجهول المصدر ، كما تم ضبط (32) شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي مضبوطات طن و ( 600) الف سماد محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية و (120) كيس مبيدات حشرية منتهية الصلاحية.

هذا وتمكنت مباحث التموين من ضبط (389) قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال الفترة من 22 وحتى 30 سبتمبر2020 ، ومنها تحرير(18) قضية فى مجال الغش التجارى وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية ،(150) قضية عدم الإعلان عن الأسعار (44) قضية عدم وجود شهادة صحية ، (36) قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، (66) قضية إنتاج خبز ناقص الوزن ( مخابز بلدي) ، (45) قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ( مخابز بلدي)، (30) قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودعات الغاز .

ومن أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير (3) محاضر لأصحاب مخازن مواد غذائية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط (500) كرتونة شيكولاتة و (8000) كيس اندومى منتهية الصلاحية و(13) كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى ، وكذا تحرير (4) محاضر لتجميع سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر حيث تم ضبط (3) طن و(300) ألف سكر و (984) زجاجة زيت و طن و (920) ألف مكرونة ، وكذا تحرير (6) محاضر لبيع أدوات كهربائية مقلدة لشركة أخرى وتم ضبط (381) لفة سلك و (1600) جهاز رسيفر ، وتحرير محضر أخر لإستخدام إسطوانات غاز في غير الغرض المخصص له وضبط (6) اسطوانات غاز سعة 25كجم .
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