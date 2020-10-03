نزول الشعب بالملايين للاحتفال بأكتوبر ودعم الرئيس صفع الأعداء

صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأن نزول الشعب المصري العظيم بالملايين وفي كل المحافظات للإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ودعم الرئيس ومؤسسات الدولة يدل على وعي وإدراك الشعب المصري بأهمية اللحظة وبمخططات ومؤامرات أعداء الوطن في الداخل والخارج.

وأعلن موسى مصطفى فى تصريحات له، أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد علي بنشر المظاهرات والفوضى الممولة قطريا وتقف ورائها قوى الشر قد أسقطت بالقاضية

وألمح موسى مصطفى إلى أن من يمتلك شعب واعي مثل الشعب المصري لا يخاف ويطمئن لذا فإن الرئيس دائما يراهن على الشعب المصري.

جاء ذلك بعد أن بدأت الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقامة امس الجمعة بميدان محطة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.





وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".





وأعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.





وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.



