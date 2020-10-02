احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. حراس بوابة مصر الغربية يقيمون احتفالية كبري.. فيديو

شهدت محافظة مطروح احتفالية كبري بمناسبة الذكرى الـ47 انتصارات أكتوبر وسط حضور كبير من المواطنين وعمد ومشايخ المحافظة.

وقد رفع الحضور الذين يمثلون جميع فئات مطروح أعلام مصر مرددين "تحيا مصر" كما تم تشغيل الأغانى الوطنية.













وأكد أبناء قبائل مطروح دعمهم لكافة خطوات التنمية بمصر مؤكدين أنهم سيظلون حراس بوابة مصر الغربية ضد أى عدو.





كما أعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا المصري العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.





وأعلنوا عن دعمهم لكافة مؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي لاستمرار انطلاق مصر نحو التقدم والرقي.









وألقى أحد أبناء مطروح قصيدة عن انتصارات أكتوبر وأهمية تلك الحرب في إعادة العزة والكرامة لكل مصرى.





كما تم عرض أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر وكيف انتصر المصريون في حرب 73 بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.





يذكر أن محافظة مطروح قد استعدت لاحتفالات الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع الشباب اللافتات والأعلام والتى تبرز أهمية انتصارات أكتوبر.





وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام قصر الثقافة بمدينة الزقازيق احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.





وتحتفل مصر بالذكرى 47 لانتصار الجيش المصرى العظيم على قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حرب 1973، الذى أعطت فيها قواتنا المسلحة درسا نموذجيا يحتذى به فى فنون الحرب والقتال وادارة المعارك من خلال التكتيك القتالى والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.



