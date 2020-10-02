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عبد المنعم سعيد: ترامب سخر من المؤسسات الأمريكية وقلل من هيبتها

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن الساحة الأمريكية مشتعلة منذ وقت المناظرة، والوضع العام به الكثير من الدراما، وفى انتظار المناظرات الباقية، فأنا لم أر هذا القدر من التناقض والانقسام الأمريكى فى الـ 50 عاما الماضية، فالحزبان الكبيران، غير قادرين على الانقسام، وهناك عنف فى الشارع، ليس السود والبيض، ولكن هناك خلافات أخرى عرقية، فهناك احتقان، لأن الـ 4 سنوات الماضية، كان بهم درجة من درجات التوتر، فمنذ انتخاب ترامب، هناك مشكلة فى شرعية ترامب.

وتابع الخبير الاستراتيجى، هناك دعوات داخل الولايات المتحدة، يجعل الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر، ولكنها جمهورية فيدرالية، فالنظام الديموقراطي فى العالم، يمر باختبار شديد، نتيجة مواجهة شخصيات شعبوية، فالفلسفة اليونانية القديمة، اعتبروا النظام الديموقراطى معرض للخطر، والان المسألة أصبحت أكثر تعقيدا بسبب السوشيال ميديا.

وأضاف سعيد، تبادل السلطة الذى حصل فى السنوات الأخيرة، قد يكون مهدد فى هذا التوقيت الحرج، فترامب سخر من المؤسسات، وقلل من هيبتها، فأحيانا كنا نرى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن الوضع الآن مختلف، فجيمى كارتر رئيس "طيبا" للأمريكيين، ولكنه ليس رئيس جيدا، فالكتلة الوسطية اختفت من المشهد السياسى الأمريكى، فافتقد النظام الديموقراطي الأمريكي القدرة على خدمة المصلحة العامة.
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