برلماني: الدولة المصرية تسير في طريق بناء الاقتصاد وحماية الأمن الداخلي

قال النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، ان دور المجالس النيابية و مجلس الشيوخ هام في الحياة السياسية، متابعا" المجالس النيابية تعبر عن ارادة الشعب".





و اوضح "حاتم المليجى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان مجلس الشيوخ اضافة للديمقراطية و الحياة النيابية، موضحا ان ٣٠٠ نائب سينقلون نبض الشارع للحكومة و سيعبرون عن تطلعات المواطنين، لافتا الى أ ن مجلس الشيوخ ليس بدعة و ان عدم وجوده هو البدعة.





واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يوجد في امريكا وروسيا و فرنسا و المانيا، لافتا الى ان الدولة المصرية تسير في طريق بناء الاقتصاد و حماية الامن الداخلي.





و شدد عضو مجلس الشيوخ الى اهمية التحركات التي تقوم بها الدولة لزيادة الانتاج و مواجهة البطالة و تشجيع المشروعات الصغيرة





و كانت الجريدة الرسمية ، قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي.

وأشار القرار إلى أن دعوة الرئيس للانعقاد في تمام الساعة 12 ظهر ‪18 أكتوبر‬ المقبل.

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و ينتظر مجلس الشيوخ قرارات رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب التعيين ليكتمل تشكيله بما يمكنه من الانعقاد حيث انه وفقا للقانون يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد‪.‬





‪ وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما

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وتواصل اللجنة الإدارية و المالية لمجلس الشيوخ اجتماعاتها للاستعداد لاستقبال النواب و المجلس الجديد