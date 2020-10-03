علقة من السقا لـ أحمد فهمي على الهواء.. تفاصيل

حل الفنان أحمد السقا، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، وروى السقا كواليس مسيرته الفنية وكيفية تأدية مشاهد الأكشن كما تحدث عن تفاصيل حياته الشخصية.





واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، أحمد السقا، بحفاوة كبيرة فور دخوله ستوديو "معكم"، تعبيرا منهم على حبهم وإعجابهم الكبير به، مرددين: " بنحبك يا سقا".





وكشف السقا تفاصيل ضربه لأحمد فهمي وتصويره فيديو، قائلا: "فهمي أخويا الصغير وتريقته وهزاره ده حب والله وأنا متقبل ده بس لما جه عندى البيت كان الوقت اتأخر وقولتله خليك هنا بات عندى وجبتله نفس بجامتي وصورت فيديو أنا أقوم بضربه لأنه ادعي أني بضربه باستمرار".





وقال السقا، إن مهنة التمثيل مليئة بالتوتر، مضيفا: "التحضير لأي عمل أثناء التصوير يكون مليئا بالتوتر، وحياتي الفنية بها أكثر من غلطة خاصة في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة وربنا نجانا".





وتابع: "أي شخصية أقوم بتأديتها عبارة عن مجموعة من التفاصيل وأي شخصية لها طريقة في التجسيد".





وأردف أحمد السقا: "ما أقوم به من أعمال اكشن مش قلب ميت ولكنها دراسة ولها رخصة ويتم دراسة الأمر قبل تنفيذ مشاهد الأكشن"، مضيفا: "فيلم العنكبوت عبارة عن تقنيات جديدة في أعمال الأكشن.





وأضاف: "كنت هموت في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة، ومكنتش لابس بدلة لمواجهة الحرائق في مشهد انفجار تيمور وشفيقة لأنه لم يكن هناك في الحسبان اندلاع الحريق قبل القفز في المياه".





واستطرد أحمد السقا:" أقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل أي مشهد أكشن وبقول دعاء قبل تصوير أي مشهد "، مضيفا: "هناك إجراءات سلامة أثناء تصوير أي مشهد أكشن وأصعب أكشن قمت بتصويره هو مشهد الحريق في إبراهيم الأبيض ".





وقال: إنه يحتفظ بكل الإكسسوارات والأزياء التي شارك فيها بمختلف أفلامه، كي تكون ذكرى له.





كما استعرض الفنان أحمد السقا، القميص الذي كان يرتديه أثناء مشهد انفجار تيمور وشفيقة، وأظهر الحروق والقطع الكبير به، كما استعرض جاكيت فيلم هروب اضطراري، وجاكيت ابراهيم الابيض، ونضارة مسلسل ولد الغلابة وجلبات فيلم الجزيرة ".





وكشف كواليس فترة تواجده في المعهد مع أصدقائه الفنان مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد، كما تحدث عن ممارسته لرياضة كرة القدم.





وقال: "في البداية لم أسع وراء التمثيل بشكل كبير وكنت ألعب كرة القدم، وفضلت التمثيل والإخراج وتركت كرة القدم، ولعبت كرة قدم في الأهلى والزمالك والمقاولون والشرقية للدخان ونادي الصيد ".



