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أخبار العالم

نتمنى الشفاء العاجل.. أول تعليق من أوباما على إصابة ترامب بكورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
نشر الرئيس الأمريكي السابق، بارك أوباما، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" بيانًا، تمنى فيه الشفاء للرئيس الحالي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال أوباما في البيان: "ميشيل وأنا نتمنى عاجل الشفاء للرئيس وزوجته وجميع الذين تأثروا بالفيروس".

وأضاف: "بالتأكيد نحن نعيش معركة سياسية كبيرة الآن، وهناك الكثير على المحك، لكنا دعونا نتذكر حقيقة أننا جميعنا أمريكيين وبشر ونريد الجميع بصحة جيدة بعض النظر عن انتمائاتنا". 

ومنذ قليل، توجه ترامب بخطاب مصور نشره حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، للأمريكيين بالشكر.

وقال ترامب: "في الفيديو: "أشكر الجميع على دعمكم القوي، سينقلوني إلى مستشفى والتر ريد العسكري". 

وأضاف: "أنا بصحة جيدة، والسيدة الأولى أيضًا بصحة جيدة".

ومنذ قليل، أكد مسئول أمريكي أن ترامب ينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناءا على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

Michelle and I hope that the President, First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are...

Posted by Barack Obama on Friday, October 2, 2020
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