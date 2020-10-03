شاهد.. البرهان وحمدوك في جوبا لتوقيع اتفاق «سلام السودان»

وأشارت "إكسترا نيوز" إلى استعداد سلطات السودان وعدة جماعات متمردة للتوقيع على اتفاقية سلام في وقت لاحق السبت وذلك بهدف حل عقود من الصراعات الإقليمية التي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.





ووقعت 3 جماعات رئيسية على اتفاق مبدئي في أغسطس -فصيلان من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد- وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر في دولة جنوب السودان المجاورة.

ووافقت في الشهر الماضي جماعة متمردة قوية أخرى، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان. ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية.





وقال توت قلواك كبير وسطاء جنوب السودان قبيل حفل السبت المقرر في جوبا إن الهدف هو توقيع اتفاقيات مع كل الجماعات المسلحة.





وأضاف أن "الأطراف ستوقع على اتفاقها النهائي.. وانطلاقا من ذلك سنواصل الانخراط مع جماعات المقاومة الأخرى".