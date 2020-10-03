بعد استبعاده من الانتخابات بسبب شقيقه.. مرشح يلجأ للإدارية العليا

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص الطعون ، تأجيل ٤ طعون مقامة من سيد حنفي طه ، والذي تم استبعاده من سباق الانتخابات بحكم محكمة القضاء الإدارى بعد أن أقام شقيقه دعاوى قضائية علي قرار قبول أوراق ترشحه عن دائرة الخليفة.





وحملت الطعون أرقام ٣١٣، ٣١٧ ، ٣٥٠ ، ٣٥٢ لسنة ٧٦ قضائية





وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسماءهم " سيد حنفي طة وجمال حنفي طه ، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.





يذكر أن الشقيقين طعنوا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهم البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية كل واحد منهم أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقة الاخر من السباق الانتخابي.