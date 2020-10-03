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حوادث

بعد استبعاده من الانتخابات بسبب شقيقه.. مرشح يلجأ للإدارية العليا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:17 م
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
كتب محمد زهير
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص الطعون ، تأجيل ٤ طعون مقامة من سيد حنفي طه ، والذي تم استبعاده من سباق الانتخابات بحكم محكمة القضاء الإدارى بعد أن أقام شقيقه دعاوى قضائية علي قرار قبول أوراق ترشحه عن دائرة الخليفة.

وحملت الطعون أرقام ٣١٣، ٣١٧ ، ٣٥٠ ، ٣٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسماءهم " سيد حنفي طة وجمال حنفي طه ، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.

يذكر أن الشقيقين طعنوا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهم البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية كل واحد منهم أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقة الاخر من السباق الانتخابي.
 
واتهم كلًا منهما الاخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى ، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.
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