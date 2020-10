مستنيينكم تنورونا .. أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية اللوكندة

View this post on Instagram

البوستر الرسمى #اللوكاندة مستنينكم تنورونا أيام ٨-٩-١٠ أكتوبر فى أول سيت كوم على مسرح الريحانى فى وسط البلد. احجز تذكرتك دلوقتي من Ticketsmarche أو كلم 16826🎫 @hamdymarghany @wezawizo @diabel3aw @ebraamsamir99