النجم أشرف عبد الباقي: روحت التشيك مخصوص عشان أعمل عرايس للمسرح.. فيديو

قال الفنان اشرف عبد الباقي: إن الأشخاص الذين يقومون بالهجوم علي أنا احترمهم جميعا، ولكن هناك أشياء لم يروها، مؤكدا أنه قام بعمل مسرحية أطفال بـ 20 طفلا.
واضاف اشرف عبد الباقي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دي ام سى ، أن المسرحية كانت بطولة سامح حسين وهدى عمار وعادل بحري وايمن بهجت قمر كلمات عمرو مصطفى ومحمد يحيى.
واوضح اشرف عبد الباقي ، أن هذه المسرحية كان بها جزء خاص بالعرائس، ولكن لم يكن يعجبني، لافتا إلى أن المسرحية لم تنجح .
واستطرد: عندما سألت أين أجد من يقوم بعمل هذه العرائس؛ قالو لي: في التشيك، بعدها ذهبت الى التشيك،وعند وصولي ليلا الى الفندق؛ سألت علي عناوين من يقومون بتصنيع العرائس .
وأكمل تصريحاته: وجدت أنهم يمكنهم صناعة عروسة على شكل الانسان تماما، ونفس الشبه، في اسبوع، مؤكدا انه قام بعمل 18 عروسة، وجئت بامرأة من التشيك؛ لتدريب الناس في مصر، وظلت هنا شهرا ونصف الشهر، وقمت بتصوير كل هذا العمل.