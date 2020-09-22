النجم أشرف عبد الباقي: روحت التشيك مخصوص عشان أعمل عرايس للمسرح.. فيديو

، مؤكدا أنه قام بعمل مسرحية أطفال بـ 20 طفلا. قال الفنان اشرف عبد الباقي : إن الأشخاص الذين يقومون بالهجوم علي أنا احترمهم جميعا، ولكن هناك أشياء لم يروها





واضاف اشرف عبد الباقي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دي ام سى ، أن المسرحية كانت بطولة سامح حسين وهدى عمار وعادل بحري وايمن بهجت قمر كلمات عمرو مصطفى ومحمد يحيى .





واوضح اشرف عبد الباقي ، أن هذه المسرحية كان بها جزء خاص بالعرائس، ولكن لم يكن يعجبني ، لافتا إلى أن المسرحية لم تنجح . جزء خاصأن





واستطرد: عندما سألت أين أجد من يقوم بعمل هذه العرائس؛ قالو لي: في التشيك ، بعدها ذهبت الى التشيك ، وعند وصولي ليلا الى الفندق؛ سألت علي عناوين من يقومون بتصنيع العرائس .





وأكمل تصريحاته: وجدت أنهم يمكنهم صناعة عروسة على شكل الانسان تماما ، ونفس الشبه ، في اسبوع ، مؤكدا انه قام بعمل 18 عروسة ، وجئت بامرأة من التشيك؛ لتدريب الناس في مصر ، وظلت هنا شهرا ونصف الشهر، وقمت بتصوير كل هذا العمل.



