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توك شو

اشتغلت نجار ومزارع.. ماذا فعل أشرف عبد الباقي منذ بدء أزمة كورونا؟.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
أشرف عبد الباقي في
أشرف عبد الباقي في ورشته بمنزلة
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إبراهيم القادري
قال الفنان أشرف عبد الباقي: إنني قمت بالعمل أثناء ازمة فيروس كورونا في المنزل، ولكنني كنت أعمل عن طريق بعض الأدوات في ورشة بمنزلي خاصة بي، وأقوم بعمل صناديق واعمل علي صنفرة الخشب، وهكذا أصبح لدي عمل يوميا.

وأضاف أشرف عبد الباقي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دي إم سى ، إن شغل ورشة الخشب كان مهنتي في البداية، والآن تحول الى هواية، فأنا أحب الشقاء دائما .

وأوضح أشرف عبد الباقي ،: أنه أثناء فترة فيروس كورونا قمت بزرع باذنجان وفلفل وطماطم .

وتابع : أن المحاصيل التي قمت بزراعتها في المنطقة الصغيرة التي لدي أوشكت على النضج .

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