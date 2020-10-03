عزال عروسة| مواطن ساخرا من قنوات الإرهاب: طلعوا أبويا مظاهرة وهو في البيت

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وتابع حسام ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر شاشة النهار: "شخص فاسد صور الفيديو على إنه مظاهرة، وبعته للقناة الإرهابية"، لافتا إلى أنه فور مشاهدته الفيديو على القناة؛ قام بعمل بث مباشر من خلال صفحته على "فيسبوك"؛ ليكشف كذب وتضليل الجماعات المعادية لمصر.





وسخر يوسف ، من القنوات الإرهابية ، قائلا:" اول ما شفت ابويا؛ قلت ده من المتظاهرين؛ على الرغم أنه كان قاعد جنبى، وفى نفس الوقت ظاهر على القناة الإرهابية".





وأوضح حسام يوسف :" للرد على القناة الإرهابية ايضا قمت بنشر فيديو نقل العزال الأصلي، بصوته الاصلى".





وخرج آلاف المواطنين بالأمس ، فى شوارع وميادين مصر للاحتفال بانتصارات أكتوبر ودعم وتأييد القيادة السياسية.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.

كشف حسام يوسف، من قرية القشيشلمحافظة القليوبية، عن أنه فوجئ بالأمس بتزييف احدى القنوات الارهابيةلفيديو لنقل "عِزال بنت عمته" على أنه مظاهرة في القرية.