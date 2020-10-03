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فن

أحلام تتناول تطعيم فيروس كورونا لليوم الثالث.. تفاصيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:44 م
احلام
احلام
أحمد إبراهيم
نشرت الفنان أحلام تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تعلن فيه عن تناولها التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.
 
وعلقت أحلام قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته ل #كوفيد_19  الحمد لله كل شي ممتاز وانا مرتاحه جدًا وثقتي في بلادي انها صاحبه الرياده دائمًا اسال الله ان ينفع به الانسانيه جميعًا #بنت_زايد #الحمدلله_على_نعمة_الامارات  #الامارات". 

وكانت الفنانة أحلام قد نعت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح  الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

وكتبت عبر توتير :" اللهم ابدله دار خير من داره واهل خير من اهله واجعل هذه الايام خير ايامه وابدله دار خير من داره واهل خير من اهله واجعله في جناتك جنات النعيم اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس " يارب ارحمه يارب".

وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء الماضي، عند عمر يناهز 91 عاما.

وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأت القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

وأعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.
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