أحلام تتناول تطعيم فيروس كورونا لليوم الثالث.. تفاصيل

نشرت الفنان أحلام تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تعلن فيه عن تناولها التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وعلقت أحلام قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته ل #كوفيد_19 الحمد لله كل شي ممتاز وانا مرتاحه جدًا وثقتي في بلادي انها صاحبه الرياده دائمًا اسال الله ان ينفع به الانسانيه جميعًا #بنت_زايد #الحمدلله_على_نعمة_الامارات #الامارات".





وكانت الفنانة أحلام قد نعت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 91 عاما.