فى ذكرى انتصارات أكتوبر الـ47 .. 9 أغان عبرت عن الملحمة الوطنية .. شاهد

نرصد أبرز الأغانى التى عبرت عن انتصارات اكتوبر المجيدة.

على الربابة :

تم تسجيل الأغنية الساعة الخامسة فجر 7 أكتوبر، بعد أن كتب كلماتها الشاعر عبد الرحيم منصور ولحنها بليغ حمدي وغنتها الراحلة وردة الجزائرية.





وحرصا منهم على المشاركة في المعارك ولو بأغنية قرر الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة تحمل جميع أجور الموسيقيين والكورال المشاركين في الأغنية، إلا أنه عند وصول قائد الفرقة الماسية الراحل أحمد فؤاد أبلغهم أن جميع الموسيقيين والكورال متبرعين بأجرهم بالكامل عن الأغنية، فيما فتحت الإذاعة المصرية استديوهاتها لتسجيل الأغنية.





رايات النصر :

مع بدء معارك أكتوبر اتصل المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين بالإذاعي وجدي الحكيم





يخبره بأن هناك أغنية من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل بعنوان "رايات النصر" كان شاهين ينوي تصويرها في أحد أفلامه لكنه قرر إهدائها للإذاعة مع اندلاع الحرب وذهب إلى الإذاعة بصحبة الموسيقار علي إسماعيل الملحن، لتسجيل الأغنية التي شدت بها المجموعة.





عاش اللي قال :

لم يغب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ عن الغناء لحرب أكتوبر المجيدة، وكان نصيبه أغنية عاش اللي قال، التي كتبها الشاعر محمد حمزة بعد أن قرأ مقالا للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بجريدة الأهرام وتأثر به، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي وغناها العندليب عبد الحليم حافظ.





صباح الخير يا سينا :

بعد نصر أكتوبر 1973 قام الفنان عبد الحليم حافظ بالاتصال بصديقه الشاعر عبد الرحمن الأبنودى وطلب منه أغنية عن النصر العظيم، فكتب الأبنودى أغنية ''صباح الخير يا سينا'' ولحنها الموسيقار كمال الطويل.





وسجلها عبد الحليم حافظ برغم مرضه الشديد في ذلك الوقت.





لفى البلاد يا صبية :

وشارك العندليب أيضا في الاحتفال بانتصارات أكتوبر بأغنية "لفي البلاد يا صبية"، التي كتبها محسن الخياط، ولحنها محمد الموجي، وأنتجت عام 1973.





دولا مين ودولا مين :

بعد اندلاع الحرب ذهبت الفنانة الكبيرة سعاد حسني إلى الإذاعي وجدي الحكيم لتطلب منه الغناء للأبطال على الجبهة، وأسمعته الكلمات التي كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم ولحنها الموسيقار كمال الطويل، فوافق الحكيم لتغني السندريلا للحرب.





أم البطل :

من بين كل من غنوا لحرب أكتوبر وأبطالها تبقى المطربة الراحلة شريفة فاضل حالة فريدة، إذ أنها فقدت ابنها الذي سقط شهيدا في تلك الحرب، وهو ما دفعها بعد 3 أشهر لأن تطلب من صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل، أن تكتب أغنية عن أم بطل، لأنها كانت ترغب في أن تصل الأغنية لكل أمهات الشهداء الذين شاركوا في حرب أكتوبر، فدخلت الشاعرة نبيلة غرفة الشهيد ابن شريفة فاضل، لعدة دقائق، ثم خرجت وفي يدها ورقة بكلمات الأغنية، كان زوج الشاعرة الملحن على إسماعيل موجودًا، فأخذ الكلمات وتوجه إلى منزله، وعاد في اليوم التالي بلحن الأغنية.





وعندما ذهبت شريفة فاضل لتسجيل الأغنية انهارت أكثر من مرة حتى أن المطربة فايزة أحمد ساعدتها على التماسك لكي تسجل الأغنية التي مست قلوب المستمعين.





سمينا وعدينا :

تعد الأغنية الوحيدة الذي ذكرت أن العبور تم في شهر رمضان المبارك وهي من أجمل وأصدق اغنيات حرب اكتوبر المجيدة وغنتها الفنانة شهرزا د ومن تأليف علية الجعار وألحان عبد العظيم محمد.





عبرنا الهزيمة :

من الأغنيات التي أذيعت خلال أيام الحرب وهي من تأليف الشاعر عبد الرحيم منصور الذي استعلهم عنوان الأغنية "عبرنا الهزيمة " من عنوان مقال للأديب الكبير توفيق الحكيم ولحنها الموسيقار بليغ حمدي وغنتها الفنانة الكبيرة شادية.