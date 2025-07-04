التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه نتيجة صعق كهربائي بالجيزة

قررت جهات التحقيق، التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه نتيجة صعق كهربائي بإحدى قرى العياط جنوب محافظة الجيزة.

تسبب صعق كهربائي في مصرع شاب بإحدى قرى العياط جنوب محافظة الجيزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص بإحدى قرى العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، والاستماع لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أسرة الضحية.

وتوصلت المعلومات الأولية لرجال المباحث، إلى أن الضحية شاب أصيب بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.