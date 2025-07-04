قرار عاجل من النيابة.. حبس مالك جيم ومديره الإداري في واقعة كاميرات الحمامات بالمحلة

قرر رئيس نيابة ثالث المحلة بمحافظة الغربية اليوم، حبس صاحب جيم رياضي شهير ومديره الإداري في واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل غرفة حمامات السيدات 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من التحقيقات.

تحرك جهات التحقيق

كما وجهت النيابة العامة في تعليماتها بأهمية ندب لجان فنية من الجهات المعنية لمعاينة وفحص تراخيص الجيم الرياضي ومناظرة موقع الكاميرات المركبة بطوابقه والتأكد من وجود وقائع تلصص وتجسس داخل الأقسام المخصصة للسيدات من عدمه .

رد المتهمين

وأبدى مسئولا الجيم الرياضي في أقوالهما أمام جهات التحقيق أن الهدف من تركيب كاميرات المراقبة هو التأمين وليس مشاهدة خصوصيات السيدات المترددات علي الجيم خلال مواعيد العمل الرسمية، كما نفيا وجود تلك الكاميرا بجدران أو حوائط غرفة حمامات السيدات ولكنها معلقة وظاهرة مثل باقي كاميرات المراقبة في كافة غرف وطوابق الجيم منذ تاريخ إنشائه .

قرار تحقيق عاجل

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة ضبط كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بجيم شهير بميدان الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال المتهمين وأخذ أقوال السيدة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبه داخل الجيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية من إلقاء القبض علي مالك جيم شهير ومديره الإداري بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم بميدان الزراعة .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تركيب كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بمقر الجيم الإداري بنطاق دائرة القسم.

جهود أمنية



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م .ع"25 سنة ويرافقه المدعو "ن.م"35 سنة بتهمه ارتكاب الفعل الفاضح وتركيب كاميرات مراقبه داخل حمامات السيدات داخل جيم رياضي بميدان الزراعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.