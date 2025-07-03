غرق شاب أثناء استحمامه في مياه الهويس بقرية محلة أبو علي في المحلة

شهدت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل واقفة غرق شاب أثناء استحمامه في مياه ترعه الهويس وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمانه لتسليمه إلي ذويه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة غرق شاب أثناء استحمامه في مياه بحر الهويس بنطاق دائرة المركز.

دعم الأسر والعائلات

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتبين وفاة شاب يدعي "عصام .ه"21 سنة وتمكن قوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمانه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.