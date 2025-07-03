قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حذر في أسواق الذهب وترقب بيانات الوظائف الأمريكية
المُقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين: حان الوقت لحظر السلاح على إسرائيل
استقرار تام والتزام من الطلاب.. الأزهر يتابع لحظة بلحظة امتحانات الثانوية بغرفة العمليات|صور
فرانشيسكا ألبانيز: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية
تفحم سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد وفاته.. فيديو وصور
محمود مسلم: القائمة تحالف انتخابي ..وكل حزب يحتفظ برويته والتنسيق وارد
مدبولي يتابع مع وزير البترول أعمال تجهيز وربط وحدات التغييز
محمد صلاح يصنع آخر أهداف «ديوجو جوتا» قبل رحيله .. فيديو
بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع «الطيب» بالدقهلية إلى 2 وفاة و9 مصابين
غرق شاب أثناء استحمامه في مياه الهويس بقرية محلة أبو علي في المحلة
فندق الترانزيت بمطار القاهرة يحقق نسب إشغال مرتفعة .. الحكومة: نسعى لتحويله إلى مركز محوري
جهز ورقك.. طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 |الشروط وفئات المستحقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غرق شاب أثناء استحمامه في مياه الهويس بقرية محلة أبو علي في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل واقفة غرق شاب أثناء استحمامه في مياه ترعه الهويس وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمانه لتسليمه إلي ذويه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة غرق شاب أثناء استحمامه في مياه بحر الهويس بنطاق دائرة المركز.

دعم الأسر والعائلات 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتبين وفاة شاب يدعي "عصام .ه"21 سنة وتمكن قوات الإنقاذ النهري وانتشال جثمانه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

غرق شاب مياه الهويس قرية محلة أبوعلي مركز المحلة أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الزمالك

لا يستحق البقاء.. أيمن يونس يفتح النار على نجم الزمالك

ترشيحاتنا

احتفالية تسلم شهادة الايزو

مركز اعداد القادة بالكهرباء يحصل على شهادة الأيزو فى التدريب

السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا

سفير مصر ببروكسل : القاهرة تقدر مواقف بلجيكا الداعمة للحقوق الفلسطينية

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة

تسليم خلية الدفن الصحي بشبرامنت بتكلفة 294 مليون جنيه لمحافظة لجيزة

بالصور

ندوة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان لأعضاء مركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

احتفالات ثقافية وفنية بثورة 30 يونيو بمراكز ومدن الشرقية

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

تحذير طبي من الماسكرا المقاومة للماء: قد تضر العيون

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

عادات بسيطة قد تدمر صحتك بصمت.. و5 خطوات بسيطة تنقذك

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

فيديو

عمرو دياب

ابنته مفاجأة الألبوم.. عمرو دياب يطرح " ابتدينا" علي جميع المنصات

صورة عايدة رياض علي ظهر ميسي

عايدة رياض تثير الجدل: لقيت ميسي راسمني على ضهره

مشهد نادر في جنوب سيناء

سحب أرجوانية تخطف الأنظار في سماء شرم الشيخ ودهب ونويبع.. ما القصة؟

جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة .. قصة فيديو فضيحة بنات الجيم اللي قلبت الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد