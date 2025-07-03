غابت أسرته.. ضبط شاب وفتاة تربطهما علاقة عاطفية داخل شقة سكنية بالمحلة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على شاب وفتاة داخل شقة سكنية بمنشية الزهراء في غياب أسرة الأول، وتم اقتيادهما إلي ديوان المركز وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود أمنية



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ بتوافر معلومات حول واقعة شروع شاب في استدراج فتاة في علاقة عاطفية داخل شقة سكنية مظلومة لأفراد أسرته مستغلا غيابهم بمنطقة منشية الزهراء بدائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط الشاب والفتاة واقتيادهما وسط حراسة أمنية مشددة.

ضبط الشاب والفتاة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.