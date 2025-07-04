3 أشخاص في حالة خطر بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بالعياط في الجيزة

شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة، اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع انفجار داخل منزل بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الانفجار ناتج عن تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من قاطني المنزل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمت السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار، وتحرر محضر بالواقعة، كما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.