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أخبار العالم

روسيا تكشف عن موقفها من إرسال قوات حفظ سلام إلى كاراباخ

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:52 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
محمد عثمان
أعلن المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا يمكنها إرسال قوات لحفظ السلام في منطقة كاراباخ بالاتفاق مع أرمينيا وأذربيجان.


وقال بيسكوف في حديث لصحيفة "آر.بي.كي" الروسية، إن موسكو يمكنها أن تقدم على تلك الخطوة فقط بموافقة أذربيجان وأرمينيا، مضيفًا: "قوات حفظ السلام يمكنها الدخول بموافقة الطرفين".


وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أكد في وقت سابق من اليوم استعداده لمناقشة نشر قوات حفظ سلام روسية في إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.


وأضاف باشينيان في تصريحات صحفية، إن "مثل هذه القضايا يمكن بحثها في سياق أوسع، في إطار مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق من اليوم، سقوط 10 قذائف داخل أراضيها جراء المعارك الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم كاراباخ.

وقال محافظ مدينة خدا آفرين شمال غرب إيران، علي أميري راد إن 10 قذائف على الأقل سقطت عصر اليوم السبت في مناطق غير مأهولة بالسكان في قريتي قلي بيكو وخلف بيكو دون وقوع خسائر.

وأعرب المسؤول الإيراني عن قلقه إزاء تجمع السكان على المناطق الحدودية لمشاهدة المعارك العسكرية على الطرف الآخر من الحدود.

من جهته، حذر سعيد خطيب زادة لمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،  من جر الحرب نحو الأراضي الإيرانية، بعد تقارير عن سقوط قذائف وصواريخ على قرى إيرانية حدودية.
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