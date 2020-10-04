1000 معتمر يصلون إلى بيت الله الحرام ويبدأون الطواف بالكعبة.. صور

توافد 1000 معتمر على بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، حيث بدأوا بالطواف حول الكعبة المشرفة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ودخلت الوفود الحرم المكي، من باب أجياد وكان في استقبالهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومساعديهم ومديري الإدارات وعددمن القيادات الأمنية بالمسجد الحرام.
واتخذت الرئاسة لعامة لشئون الحرمين الشريفين التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يوميًا، وتوزيع 300 صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، و900 لتر معقم للأيد يوميا و1000 لتر معقم للسجاد و2500 لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات وتجهيز5000 آلاف عربة يدوية مجانية و600 عربة كهربائية.
ويشرف ميدانيا على هذه المهمة أكثر من 100 مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، بتوزيع 26 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، و6 نقاط يتم فيها توزيع عبوات ماء زمزم وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.
واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال أول وفود لموسم العمرة، في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد، بإجراءات احترازية مشددة، حيث يصل أول وفود المعتمرين إلى المسجد الحرام اليوم بعد منتصف الليل، ويصل عددهم ١٠٠٠ معتمر، والتي سوف تكون بشكل يومي مقسمة على ٦ فترات، ولكل مرحلة حددت الجهات المعنية بعد القرار الكريم بفتح موسم العمرة 30 % من الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام والتي تمثل ٦ آلاف، خصص لهم ٣ ساعات لإتمام مناسكهم من العمرة والطواف.
وتعمل الرئاسة العامة على تحقيق عدد من المحاور، مع الحرص على تنفيذ خطتها المعدة، وتوفير جميع الخدمات اللازمة، وتهيئة جميع المرافق والإمكانات، والتأكد من جاهزيتها على الوجه الذي يتطلع إليه ولاة الأمر -حفظهم الله-.
كما أن خطة الرئاسة العامة لاستقبال المعتمرين ركزت على عدة محاور أهمها: (المحور الإداري، والمحور الوقائي، ومحور التطهير، والتوعية، والتفويج).