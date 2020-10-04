1000 معتمر يصلون إلى بيت الله الحرام ويبدأون الطواف بالكعبة.. صور

توافد 1000 معتمر على بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، حيث بدأوا بالطواف حول الكعبة المشرفة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.





ودخلت الوفود الحرم المكي، من باب أجياد وكان في استقبالهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومساعديهم ومديري الإدارات وعددمن القيادات الأمنية بالمسجد الحرام.





واتخذت الرئاسة لعامة لشئون الحرمين الشريفين التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يوميًا، وتوزيع 300 صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، و900 لتر معقم للأيد يوميا و1000 لتر معقم للسجاد و2500 لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات وتجهيز5000 آلاف عربة يدوية مجانية و600 عربة كهربائية.





ويشرف ميدانيا على هذه المهمة أكثر من 100 مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، بتوزيع 26 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، و6 نقاط يتم فيها توزيع عبوات ماء زمزم وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.



