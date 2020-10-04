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فن

لمحبي الموسيقي.. إيجيبادور تقدم مكس لاتيني وشرقي بـ ساقية الصاوي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
محمد نحلة
تستقبل ساقية الصاوى حفل غنائى مختلف وجديد من نوعه مع فريق "إيجيبادور" يوم الأربعاء 7 من أكتوبر على مسرح النهر، تقدم الفرقة ألوانا موسيقية مختلفة منها العربي والشرقي واللاتيني والاوروبي.

ايجيبادور باند هي فرقة موسيقية أسسها عازف العود والمؤلف الموسيقي المصري / محمد أبوزيد مع اثنين مع أصدقائه الفرنسيين المقيمين في مصر وهما / برتراند ماهيو عازفا للعود و إيتيان بورهيل عازفا للكلارينيت ، حيث قدموا عروضا على نطاق ضيق في مايو 2012 ، وفي نوفمبر من نفس العام انضمت إلى الفريق / لوسيل جيجين ، ولاحقا انضم إلى الفريق / آلان روبيير عازف الطبلة الهندي.

يعود اسم ايجيبادور إلى كلمة من شقين ، ايجي من ايجيبت "مصر" أرض السلام ومهد الثقافات والحضارات ، بادور من تروبادور ، وهم الشعراء والموسيقيون الجوالة في أوروبا في العصور الوسطى ، وبهذا فنحن "ايجيبادور " أي "التروبادور المصري".

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.


يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.

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