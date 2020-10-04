تعليم الشرقية تعلن تدشين مسابقة فنى يتحدى كورونا .. تفاصيل

أكد رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن تدشين مسابقة فنى يتحدى الكورونا.





وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، حيث سيتم إطلاق مسابقة بعنوان فنى يتحدى الكورونا.





وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية الي انه تهدف المسابقة الى الابتكار والتفكير العلمى لحل المشكلات الملحة فى المجتمع من خلال التواصل الرقمى وكذا المساهمة فى نشر الوعى بخطورة الفيروس، كما تهدف المسابقة لتحسين الصورة الذهنية للمجتمع من خلال عرض النماذج المضيئة من طلاب التعليم الفنى فى مجال الابتكار وريادة الأعمال .

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وأضاف أنه تقوم المسابقة على 5 تحديات يقوم فيها الطلاب بابتكار وفكرة مشروع ذو جدوى ، مشيرا إلى أن معايير المسابقة هي الارتباط بأحد المجالات الخمسة المشار إليها، والتى تستهدف المساهمة فى التعامل مع أزمة الكورونا.

ان تكون الفكرة منطقية علميا أو قابلة للتنفيذ.

أن يكون الابتكار ذو قيمة مضافة للمجتمع أو المستخدم.

أن يكون واضح للسوق المستهدف به المنتج والعملاء.

أن يكون المشارك أحد طلاب أو خريجى التعليم الفنى "بشكل فردى ويفضل المشاركة فى صورة فرق عمل.

كما أوضح أن الخطة المقترحة بهذا الشأن تتلخص فى ..الإعلان عن المسابقة على الموقع الرسمى للمديرية التربية والتعليم بالشرقية مخاطبة جميع الادارات التعليمية التابعة للمديرية لنشر الاعلان عن المسابقة فى جميع المدارس المستهدفة والتواصل مع مسئولى ريادة الأعمال فى المدارس وتكليفهم بعمل قواعد بيانات للطلاب المستهدفة فتح قنوات للتواصل الرقمى مع الفئات المستهدفة "طلاب تعليم فنى، وميسيرى ريادة الأعمال" بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من خلال تطبيق زوم لطرح فكرة المسابقة وشروطها ومعايير اختيار الافكار والجوائز المالية المقدمة وذلك تمشيا مع اهداف المسابقة من حيث دعم الجدارة الرقمية لدى الطلاب وبعد تلقى ترشيحات الطلاب بناء على الأفكار المطروحة يتم عقد ورش عمل معهم من خلال ميسرى ريادة الأعمال بالمدارس لتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب لإنجاح أفكارهم وابتكارتهم.





وفي ذات السياق أوضح أحمد محمد حامد مدير وحدة الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه يمكن التسجيل للمسابقة من خلال الرابط التالي.

https://forms.gle/joMB3QA1jNpdnrop9