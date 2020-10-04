AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على متن يخت.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:43 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اثناء تواجدها على متن يخت فى عرض البحر. 

وعلقت ياسمين صبرى على الصورة قائلة: "المنزل هو المكان الذي يوجد فيه البحر"، وخطفت الانظار اليها خاصة وسط الطبيعة الساحرة. 

وتلقت ياسمين صبرى عديد من التعليقات الايجابية على الصورة ولعل من ابرزها: جمال لا يوصف ومنورة الدنيا كلها يا بطل وربنا يسعدك ويوفقك. 

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة، عقد  قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

وشاركت ياسمين صبري بمسلسل "حكايتي" هو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري ووفاء عامر وإدوارد وأحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير وغيرهم. 
على متن يخت.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة بيضاء.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في صورة جديدة لها

بإطلالة رومانسية.. ياسمين صبري برفقة أحمد أبو هشيمة

ياسمين صبرى تستمتع بقهوة الصباح في الطائرة.. شاهد

ترشيحاتنا

رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تشعل السوشيال.. شاهد

بعد إصابة بسمة وهبة بالمرض اللعين.. أعراض وأسباب ومضاعفات السرطان

بعد ظهورها النادر.. صور جيهان نصر تثير الجدل

عدوى خطيرة تقتل 23 شخصًا في أسبوع بدولة إفريقية

الأرصاد تحذر: طقس حار وشبورة الأيام القادمة

كاميرات المراقبة التقطتها.. رد فعل شابة بعد قبولها في الوظيفة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبي تكشف عن أكبر نافورة مياه بالعالم.. صور

بـ الذهبي اللامع.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

العالم كله يتحدث عن 59 تابوتا فرعونيا.. وهذا ما قاله عن الاكتشاف المذهل.. صور