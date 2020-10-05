AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد الدائري والطريق الصحراوي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
طريق صحراوى
طريق صحراوى
أحمد مهدي
تفقد اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية والأقوال على الطريق الدائري وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، تنفيذًا لخطة الوزارة العمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، والتواجد المستمر وشنّ الحملات المرورية لضبط الخارجين عن القانون.

وأشار اللواء عبدالرازق، إلى أن الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية تتم مراقبتها من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مع الربط الفعّال بين الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على هذه الطرق، وبين شرطة النجدة ووحدات الإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث، لاسيما إنقاذ السيارات من خلال سيارات الإنقاذ المجهزة وأوناش المرور.

وتنفيذًا لخطة وزارة الداخلية لوضع حلول للمشكلات المرورية، تم تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس، وكذلك الطريق الدائري بكافة قطاعاته والطريق الإقليمي، عن طريق الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الثابتة والمتحركة وسيارات الدفع الرباعي والأوناش ودراجات المرور.

وتتضمن الخطة المرورية التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية.

ويتم نشر أكمنة مرورية للكشف على صلاحية الإطارات، وضبط مخالفي الحمولة من قائدي سيارات النقل، وكذلك ضبط سيارات الربع نقل التي تستخدم لنقل الركاب في الصندوق الخلفي لها.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، تنفيذ خطتها على الطرق السريعة والصحراوية بنشر أكمنة مرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر، لاسيما مخالفي السرعات القانونية المقررة من خلال أكمنة رادار ثابتة ومتحركة.

وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

حالة المرور للمسافرين.. أخبار حركة السيارات على الطرق الدائرية والصحراوية

مدير الإدارة العامة للمرور يفاجئ الخدمات على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو

لتسهيل الحركة.. خدمات مرورية بمحيط أعمال توسعات الطريق الدائري

وجه بالانتشار الفعال.. مساعد وزير الداخلية للمرور يتفقد الخدمات على الدائري والصحراوي

حالة الطريق الدائري الآن.. سيولة مرورية على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

مساعد وزير الداخلية: نشر خدمات مرورية بمحيط توسيعات الطريق الدائري لتسهيل حركة المواطنين

ترشيحاتنا

هزار يقلب بحادث.. طالبة تحبس داخل غسالة| فيديو

عقب قرار إيقافه.. أول رد فعل من مرتضى منصور على قرار اللجنة الاوليمبية

رئيس الزمالك غصب عنك.. مرتضى منصور يوجه رسالة ناريه لـ هشام حطب

أحدث ظهور لكريم أبو زيد برفقة الكينج محمد منير.. شاهد

أفضل وقت لقيام الليل.. متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وعدد ركعاته

بعد دعمها لرئيس النادي.. جماهير الزمالك تتصدر تويتر للدفاع عن استقرار ناديهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاستعانة بطبق بيتزا إيطالية.. شاهد أغرب عرض زواج

تسيء للمسلمين.. احذر ألعاب ومقاطع منتشرة لتجنيد الأطفال وتدريبهم على سفك الدماء

تصوير فتاة منتقبة تسلم وافدا باكستانيا «رزم» من المال داخل سيارة يثير الجدل.. فيديو