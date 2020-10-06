عميد كلية الآثار: استقبلنا 750 طالبا ومستمرون في استقبال المزيد ..تعاون مع الوزارة لمشاركة الطلاب في الحفائر .. وعلوم القاهرة توضح موقفها من عودة الأنشطة الطلابية خلال العام الجديد

عميد كلية الآثار: استقبلنا 750 طالبا ومستمرون في استقبال المزيد

عميد آثار القاهرة: تعاون مع الوزارة لمشاركة الطلاب في الحفائر

علوم القاهرة توضح موقفها من عودة الأنشطة الطلابية خلال العام الجديد





قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن الكلية أعلنت الجداول الحضورية والجداول الاون لاين للعام الجامعي الجديد 2020-2021، لافتًا إلى إمكانية تقسيم الـ 50% من الطلبة الحاضرين بالكلية إلى مجموعات صغيرة إذا كان العدد أكبر من مساحة القاعة.

أضاف عميد كلية الآثار خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الجزء العملي الخاص بقسم الترميم تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة بحيث توفير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية بين الطلبة ، موضحًا أن هناك تدريبات عملية للطلبة تقام داخل المعامل وخارجها سيتم تقسيمهم إلى مجموعات ايضًا بها .

أشار "رجب" إلى وجود زيارات ميدانية بالاتفاق مع بعض الجهات مثل ( متحف قصر المنيل – متحف الفن الإسلامي )، بالإضافة إلى المواقع الأثرية التي تساعد الطلاب التعرف على الأماكن الأثرية عن طريق الاون لاين وتطبيق ما يتم دراسته عمليًا.

وأوضح د. أحمد رجب أن البرامج التي وضعها خلال العام الجامعي الجديد تتضمن موضوعات محددة ولكن هناك حرصا على التنوع في التدريبات العملية ، لافتًا إلى ان هناك بعض التدريبات العملية متلازمة مع المقررات الدراسية.

وأكد على وجود تعاون مع وزارة الآثار المصرية من خلال المشاركة في الحفائر خصوصًا ان كلية الأثار لديها أربع بعثات حفر تتمركز في (سقارة – أرض النقابة بعين الشمس – تونا الجبل بالمنيا –ومناطق حفائر اسلامية بمنطقة البهنسا بالمنيا )، يشارك فيها اعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والموظفين بجانب زيارات الطلاب لها.

وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن عملية استقبال الطلاب مستمرة لفترة زمنية واسعة؛ نظرا لمراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وعدم الزحام والتكدس بين الطلاب.

وقال الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لموقع صدي البلد، إنه تم استقبال حوالي 750 طالب بكلية الاثار للعام الجامعي الجديد 2020-2021، لافتًا إلى أنه يتم استقبالهم في أربعة 4 أقسام ( الأثار المصرية – الآثار الإسلامية – ترميم الآثار – الآثار اليونانية والرومانية)، بالإضافة إلى برنامج نظم المعلومات الإرشادية وبرنامج الإرشاد الاثري وهما من البرامج المميزة التي تعتمد على اللغة الانجليزية .





قال الدكتور علي يونس وكيل كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن الكلية مستعدة لتوفير كافة الانشطة الطلابية للطلبة الجدد خلال العام الجديد 2020-2021 ، ولكن ننتظر اجتماع مجلس الجامعة لتحديد مدي تطبيق الانشطة او الغاءها بسبب الظروف التي تشهدها البلاد من جائحة كورونا.

وأضاف الدكتور علي يونس وكيل كلية العلوم بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لصدي البلد، إذا ظهرت موجة ثانية من جائحة الكورونا سيتوجب علينا إلغاء كافة الانشطة الطلابية لأن صحة الطالب لن تعوض ولكن الأنشطة سيتم تعويضها في أي وقت آخر ، مشيرًا إلى ان أي إجراء يتم اتخاذه يكون لصالح الطالب ومستقبله التعليمي.

وأوضح وكيل كلية العلوم ،ان جميع الانشطة الطلابية التي تشارك بها الكلية مثل الأنشطة الرياضية الرياضية أو الفنية او الثقافية تعتمد على قرار من الجامعة لأنها أنشطة جماهيرية مثل بطولة كرة القدم التي يتم تنظيمها من جانب الجامعة فيشارك من خلالها كافة الكليات ولن تقتصر على كلية واحدة فقط

وأكد ان كلية الاداب تطبق كافة الاجراءات الاحترازية إذا تم الموافقة على عودة الانشطة الطلابية خلال العام الجامعي الجديد مع تدعيم الطلبة المشاركين في كافة الأنشطة حيث تصبح كلية الآداب في المقدمة.