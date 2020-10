يتحدى كورونا.. ترامب ينزع الكمامة ويلقي التحية العسكرية من البيت الأبيض

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.

وظهر ترامب أثناء خروجه من المستشفى وهو في حالة صحية تبدو مستقرة، حيث أنه يسير منفردا دون أي مساعدة من أحد.

ونقلت مروحية رئاسية ترامب من المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج، إلى البيت الأبيض لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن عودته إلى الحملة الانتخابية في القريب، مشيرا إلى أن الأخبار الكاذبة تظهر في استطلاعات الرأي الكاذبة فقط.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سنعود إلى مسار الحملة قريبًا !!! تظهر الأخبار الكاذبة استطلاعات الرأي الوهمية فقط".

BREAKING: Pres. Trump arrives back at the White House, and removes his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed this evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/XCER5YMh2e pic.twitter.com/rTfKo35d4G