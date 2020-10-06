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ثقافة

سيوف وخناجر وغدارات تزين قصر الأمير محمد علي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
تحتفل مصر اليوم بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر المجيدة، لاحياء ذكرى استرداد سيناء من أيادي الاحتلال الصهيوني ، وتحطيم أسطورة الجيش الذى لايقهر .

وفى إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، يحتفل متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل ، بالذكرى 47 على أحياء صورة النصر العظيم ، الذي تحقق بأيدي القوات المسلحة المصرية ، بتنظيم معرض سلاح أثرى بسراى الإقامة بالقصر .

ويتضمن معرض الأسلحة، العديد من مقتنيات الأمير محمد على توفيق ، أبرزها خناجر و سيوف وقطع اسلحة صغيرة وغدارات، لتكون أيقونة تجسد مدى شغف الأمير باقتناء الاسلحة ، طعمت بالذهب وخط عليها بعض الآيات القرآنية.

وتحتوي الأسلحة الاثرية على بعض العبارات التحفيزية ، ولاتنسي أن تشاهد باقي المتحف من الساعة الكائنة فى مدخل المتحف ، والتعرف على تاريخ الأسرة الملكية وحياة الأمراء، الذي بني على الطراز الإسلامي ، مقتبس من المدارس الفاطمية والمملوكية .

ويتميز القصر عن باقي المتاحف بلمسات جمالية ، تزين جدرانه بأبيات من الشعر فى بعض الحجرات، وتطعيم الحوائط بالعديد من الزخارف الإسلامية.
 
سيوف وخناجر وغدارات تزين قصر الأمير محمد علي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
سيوف وخناجر وغدارات تزين قصر الأمير محمد علي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
سيوف وخناجر وغدارات تزين قصر الأمير محمد علي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
سيوف وخناجر وغدارات تزين قصر الأمير محمد علي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
سيوف وخناجر وغدارات تزين قصر الأمير محمد علي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
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