سيوف وخناجر وغدارات تزين قصر الأمير محمد علي احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

تحتفل مصر اليوم بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر المجيدة، لاحياء ذكرى استرداد سيناء من أيادي الاحتلال الصهيوني ، وتحطيم أسطورة الجيش الذى لايقهر .





وفى إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، يحتفل متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل ، بالذكرى 47 على أحياء صورة النصر العظيم ، الذي تحقق بأيدي القوات المسلحة المصرية ، بتنظيم معرض سلاح أثرى بسراى الإقامة بالقصر .





ويتضمن معرض الأسلحة، العديد من مقتنيات الأمير محمد على توفيق ، أبرزها خناجر و سيوف وقطع اسلحة صغيرة وغدارات، لتكون أيقونة تجسد مدى شغف الأمير باقتناء الاسلحة ، طعمت بالذهب وخط عليها بعض الآيات القرآنية.





وتحتوي الأسلحة الاثرية على بعض العبارات التحفيزية ، ولاتنسي أن تشاهد باقي المتحف من الساعة الكائنة فى مدخل المتحف ، والتعرف على تاريخ الأسرة الملكية وحياة الأمراء، الذي بني على الطراز الإسلامي ، مقتبس من المدارس الفاطمية والمملوكية .



