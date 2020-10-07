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رياضة

رسمياً.. سموحة يطالب الاتحاد المصري باعتباره فائزًا على الزمالك أو إعادة المباراة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
لقاء سموحة والزمالك
لقاء سموحة والزمالك
حسام الحارتي
تقدم نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم مُطالبًا باعتباره فائزا على الزمالك في مباراة الفريقين بثمن نهائي كأس مصر في اللقاء الذي جمع بينهما والذي انتهي لصالح القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

وأرسل نادي سموحة خطابا لاتحاد الكرة ليعترض على مشاركة اللاعب إمام عاشور الذي صدر قرار رسمي بإيقافه بعد أقل من 24 ساعة من مباراة الفريقين.

وأكد نادي سموحة في البيان المُوجّه للاتحاد المصري أن خبر إيقاف إمام عاشور لمباراة واحدة انتشر قبل مواجهة الفريقين.

وطالب نادي سموحة اعتبار الزمالك خاسرًا بسبب مشاركة إمام عاشور الذي سجّل هدف التعادل في شباكه على الرغم من صدور قرار إيقافه.

وطالب أيضًا سموحة بإعادة المباراة نظرًا لحقه في الاستفادة من إيقاف إمام عاشور الذي تسبب في تعادل الزمالك.
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