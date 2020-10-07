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أخبار العالم

مأساة.. بوتين يدعو لوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
شيماء مصطفى
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تطورات الوضع في إقليم كاراباخ، مع نظيره الأرميني أرمين سركيسيان.

وأكد بوتين أن روسيا قلقة للغاية من التطورات الجارية في كاراباخ، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان.

ووصف بوتين التطورات في ناغورنو كاراباخ بأنها مأساة، مؤكدا أن موسكو تأمل في أن ينتهي الصراع في أقرب وقت.

وكان الاتحاد الأوروبي، دعا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، كلا من أرمينيا وأذربيجان الى الوقف الفوري للقتال واستئناف الحوار.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن أي تدخل عسكري في ناغورنو كاراباخ يؤجج النزاع.

وأعلن مسؤول في أرمينيا، اليوم الأربعاء، أن الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ أدى إلى تشريد نصف سكان الإقليم وذلك بسبب هجمات أذربيجان، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال إقليم ناغورني كاراباخ، إن النزاع مع أذربيجان أسفر عن مقتل 40 جنديًا آخرين اليوم، ليرتفع إجمالي العدد إلى 280 قتيلا.

ودعت أرمينيا إيران إلى منع أذربيجان من حشد قواتها عند الحدود المشتركة، مؤكدا أن باكو تحشد قوات على طول حدود كاراباخ مع طهران.

ونقلت قناة "العربية" عن مراسلها إن القصف من قبل أذربيجان يتواصل على عاصمة إقليم كاراباخ، ولا تزال الجبهة الجنوبية مشتعلة.
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