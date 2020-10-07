فستان قصير.. ريا أبي راشد فى إطلالة تكشف عن جمالها.. شاهد





واطلت ريا أبي راشد ، بفستان جذاب وأنيق باللون الكحلي ومطعم بنقشات بسيطة باللون الأبيض، ووضعت حزام على الخصر ليكشف عن رشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأبيض والأسود ليبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريا ابي راشد في المكياج على الالوان الناعمة التى تبرز جمالها للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال إطلالتها.





وتركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة لأكمال ظهورها.