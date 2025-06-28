قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة
البيئة: تتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر بالأقمار الصناعية
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمتابعة دقيقة لصيانة الطرق وإزالة عوائق الحوادث.. والدائري الإقليمي أولوية
الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون وإزالة أسباب الحوادث فورا
أحمد حسن: اليوم جلسة بين ريبيرو والخطيب لبحث أسباب نتائج الفريق بكأس العالم
عاجل | صور أقمار صناعية: معدات ثقيلة وأعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية بإيران
برامج تدريبية للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: مؤتمر صحفى للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ..الثلاثاء
حلف الناتو.. قدرات عسكرية نوعية لوقف القوى الصاعدة وردع نووي لمواجهة روسيا
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
ماذا يعني رفض الشيوخ تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران؟
انقلاب أمريكي.. هل أصبحت كندا خارج لعبة «نافتا»؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بمستشفى بلبيس المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضي وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة والذي يأتي في اطار متابعته المستمرة لسير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة.

بدأ المحافظ جولته المفاجئة بمتابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والذي يضم ١٢ سرير لتقديم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج ، وإطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم .

وشدد المحافظ علي مدير إدارة المستشفي بسرعة أنهاء الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم للمرضي بالقسم مؤكدا أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي وقال المحافظ" نسعى جاهدين للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يُشارك في بناء وتنمية الوطن".

شهدت جولة المحافظ بالمستشفي تفقد قسم العناية المركزة الذي يضم ٢١ سرير عناية وإطمأن على الحالات المرضية وتابع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم وأوصى الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

كما تفقد محافظ الشرقية قسم الحضانات والذي يضم ١٤ حضانة اساسية وحضانه احتياطية و ٥ أجهزة تنفس صناعي و ٦ أسرة عناية أطفال وذلك للتأكد من جاهزية القسم لإستقبال كافة حالات الأطفال المبتسرين من وزن ٥٠٠ جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المرضي وذويهم وأدار معهم حواراً للتعرف على مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمه لهم مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً بتطوير القطاع الصحي وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى.

وتفقد المحافظ عيادة الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال واطلع على سجل الحالات المرضية للأطفال بالقسم وتعرف علي الإجراءات المتبعة في التعامل معهم مؤكدا" علي ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على أرواح المواطنين.

ولتحقيق الإنضباط الإداري وحسن سير انتظام العمل بالمستشفي قرر محافظ الشرقية احالة مدير الشئون الأدارية ومشرف البصمة ورئيس قسم الصيانة بالمستشفي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة وذلك للأهمال والتقصير في العمل وعدم متابعة انهاء الأعمال المكلفين بها والتي تنعكس سلبا ًعلي مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المؤداه للمرضي والمترددين علي المستشفي .

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا" على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد وتقييم الأداء واتخاذ ما يلزم قانونا" حيال المقصرين.

الشرقية محافظ الشرقية بمستشفى بلبيس المركزي الخدمات الصحية بالمستشفيات المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

علاج عدم الخشوع في الصلاة

علاج عدم الخشوع في الصلاة.. الإفتاء تنصح بـ 4 خطوات

ترشيحاتنا

منظمة التعاون

وزيرة التخطيط: الإنتهاء من إعداد ميثاق الشركات الناشئة وإطلاقه قريبًا

شريف الشربيني

وزير الاسكان يتفقد مشروع ديارنا والطرق والمحاور بمدينة العاشر

شريف الشربيني

وزير الإسكان يتفقد العمارات الخضراء وتطوير الصرف الصناعي في العاشر

بالصور

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد