محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بمستشفى بلبيس المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضي وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة والذي يأتي في اطار متابعته المستمرة لسير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة.

بدأ المحافظ جولته المفاجئة بمتابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والذي يضم ١٢ سرير لتقديم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج ، وإطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم .

وشدد المحافظ علي مدير إدارة المستشفي بسرعة أنهاء الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم للمرضي بالقسم مؤكدا أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي وقال المحافظ" نسعى جاهدين للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يُشارك في بناء وتنمية الوطن".

شهدت جولة المحافظ بالمستشفي تفقد قسم العناية المركزة الذي يضم ٢١ سرير عناية وإطمأن على الحالات المرضية وتابع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم وأوصى الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

كما تفقد محافظ الشرقية قسم الحضانات والذي يضم ١٤ حضانة اساسية وحضانه احتياطية و ٥ أجهزة تنفس صناعي و ٦ أسرة عناية أطفال وذلك للتأكد من جاهزية القسم لإستقبال كافة حالات الأطفال المبتسرين من وزن ٥٠٠ جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المرضي وذويهم وأدار معهم حواراً للتعرف على مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمه لهم مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً بتطوير القطاع الصحي وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى.

وتفقد المحافظ عيادة الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال واطلع على سجل الحالات المرضية للأطفال بالقسم وتعرف علي الإجراءات المتبعة في التعامل معهم مؤكدا" علي ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على أرواح المواطنين.

ولتحقيق الإنضباط الإداري وحسن سير انتظام العمل بالمستشفي قرر محافظ الشرقية احالة مدير الشئون الأدارية ومشرف البصمة ورئيس قسم الصيانة بالمستشفي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة وذلك للأهمال والتقصير في العمل وعدم متابعة انهاء الأعمال المكلفين بها والتي تنعكس سلبا ًعلي مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المؤداه للمرضي والمترددين علي المستشفي .

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا" على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد وتقييم الأداء واتخاذ ما يلزم قانونا" حيال المقصرين.