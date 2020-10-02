بإطلالة كاجوال .. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها





وظهرت بها ريا أبي راشد ، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأسود، ومرتديا معه قميص بسيط باللون الكحلي ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالي لإكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا ابي راشد في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع إطلالتها الكاجوال.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع خام لليد باللون الفضي.