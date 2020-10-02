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مرأة

بإطلالة كاجوال .. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:27 م
ريا ابى راشد
ريا ابى راشد
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وظهرت بها ريا أبي راشد، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأسود، ومرتديا معه قميص بسيط باللون الكحلي ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالي لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا ابي راشد في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع إطلالتها الكاجوال.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع خام لليد باللون الفضي.
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