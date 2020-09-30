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فن

فى أحدث ظهور لها ... ريا أبى راشد تثير إعجاب جمهورها بـ عدة صور لها | شاهد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية ريا ابي راشد عدة  صور جديدة  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام  .

وعلقت ريا أبى راشد على الصور قائلة " في مكان ما في رحلتك لا تنسَ الالتفاف والاستمتاع بالمنظر " وحازت الصور على اعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى : 
 
تبدين جميلة جدا أنا أحبك كثيرا - مشاء الله - قمر 


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ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.


يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».


ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها هي اللي تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون، إنتاج.



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