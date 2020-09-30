فى أحدث ظهور لها ... ريا أبى راشد تثير إعجاب جمهورها بـ عدة صور لها | شاهد

ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.







يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».







