فستان مطرز .. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "الانستجرام"

وظهرت ريا أبي راشد خلال مشاركتها في بمهرجان البندقية السينمائي، حيث أطلت بفستان مطرز باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الممشوق.



ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبى راشد في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.



وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.



وتشتهر ريا أبي راشد، بعلاقاتها الوطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود، والتي جعلتها في المركز الأول لأفضل المذيعات في جميع أنحاء العالم، لتواجدها المستمر داخل كواليس تصوير الأفلام العالمية وإجرائها حوارات مع عمالقة السينما.

