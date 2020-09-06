بشورت أصفر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمهرجان البندقية السينمائي

نشرت الإعلامية ريا ابي راشد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " مجموعة صور لها جديدة بمهرجان البندقية السينمائي .
وتألقت ريا جامب سوت شورت باللون الأصفر اللامع ونسقت عليه جاكت باللون الرمادي وظهرت رايا بعدة صور مع الفنانين المصريين من بينهم أحمد مالك .
وظهرت ريا علي السجادة الحمراء بمكياج بسيط ولكنها أبرزت أنوثتها بالجمب سوت والذي نسقت عليه تسريحة شعر بسيطة دون تكلف حيث اكتفت بإسدال على كتفيها .
وكتبت ريا علي الصورة " استراحة من السجاد الأحمر وجلسات التصوير للتفكير في ما يدور حوله حقًا .. الصناعة والمواهب والشغف بالسينما الذي يجمعنا جميعًا. لم ينته المهرجان بعد ، لكنني أشعر أنه من الآمن القول إن قرار إقامته على أرض الواقع (اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة) كان حقًا القرار الصحيح. لقد أثبتت هذه التجربة أنها مهمة جدًا بالنسبة لنا جميعًا ولاكتشاف الخطوة التالية. كان من الرائع رؤيتك وإجراء مقابلة
View this post on Instagram
Taking a break from red carpets and photo shoots to reflect on what it’s all really about.. the industry, the talents, the passion for cinema which brings us all together. The festival isn’t over yet, but I feel it’s safe to say the decision to hold it on ground (taking all necessary precautionary measures) was really the right decision. This experience has proven to be very important for all of us and for figuring out what’s next. Was lovely to see and interview you @bushraofficial & @jrmalek.. Hope to see you again soon at @elgounafilmfestivalofficial 🤞🏼✨❤️⠀ ⠀ #ScoopWithRaya⠀ #Venezia77⠀ #StaySafe⠀ Styled by @mayawilliamz for this one (swipe left & check story for details) 💚💚💚