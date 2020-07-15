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فن

محظوظة بما يكفي.. رايا أبي راشد تحتفل بعيد زواجها التاسع مع زوجها.. شاهد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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مريم عزت
احتفلت الاعلامية رايا ابى راشد , بعيد زواجها التاسع بنشر صور بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " . 

وكتبت رايا على الصور " نحتفل اليوم بذكرى 9 سنوات على ذكرى زواجنا,  اليوم بالضبط حيث حدث في المقام الأول
روما 15-07-2011 :)
مدينة فيل ومدينتي المفضلة 🤍🤍🤍🤍 " 

واضافت , زوجي يكره التظاهر بالصور ، وهو يفعل ذلك من أجلي ، وننتهي دائمًا بالضحك (انتقد للواقع مقابل الواقع) "
أنا محظوظة بما يكفي لأكون في زواج مبني على حب ودعم بعضنا البعض,  أتمنى ذلك على الجميع.

يذكر أن رايا أبى راشد  من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان قبل الماضي بمشاهدة واسعة.

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رايا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

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