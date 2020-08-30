أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة





وعلقت على الصورة قائلة "لا يمكنك أن تخطئ أبدًا مع القليل من اللون الوردي".





وتألقت ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة وجذابة مما نالت إعجاب الكثير من المتابعين، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون البمبي يكشف عن قوامها الممشوق.





وانتعلت ريا أبي راشد حذاء على أحدث صيحات الموضة مكشوف ذات الألوان الصيفية يتناسب مع إطلالتها.





واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مما برزت ملامحها باللمسات الجمالية الهادئة.





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