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مرأة

أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة "لا يمكنك أن تخطئ أبدًا مع القليل من اللون الوردي".

وتألقت ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة وجذابة مما نالت إعجاب الكثير من المتابعين، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون البمبي يكشف عن قوامها الممشوق.

وانتعلت ريا أبي راشد حذاء على أحدث صيحات الموضة مكشوف ذات الألوان الصيفية يتناسب مع إطلالتها.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مما برزت ملامحها باللمسات الجمالية الهادئة.

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