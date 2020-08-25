الأصفر الفسفوري.. ريا أبي راشد بإطلالة لافتة على السجادة الحمراء

وظهرت

مرتدية بدلة باللون الفسفوري تحتوي على بنطال طويل هاف استوميك وعليها جداكيت بكم طويل وبقصة مختلفة ومكشوفة من الجانب الأخر ، واختارت عليها حذاء باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.