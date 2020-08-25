الأصفر الفسفوري.. ريا أبي راشد بإطلالة لافتة على السجادة الحمراء

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد
على مشاركة متابعيها صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة لافتة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية بدلة باللون الفسفوري تحتوي على بنطال طويل هاف استوميك وعليها جداكيت بكم طويل وبقصة مختلفة ومكشوفة من الجانب الأخر ، واختارت عليها حذاء باللون الذهبي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد
شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم للغاية تسريحة الويفي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت إطلالتها بوضع الماكياج، واختارت وضع اللون الكمشير كـ أحمر شفاه، مع اختيار الآي لاينر والآي شادو الفاتح لتبرز من جمال عينيها.
وتزينت ريا أبي راشد في ارتداء الإكسسوارات ، حيث اكتفت بارتداء قلادة وقرطين ناعمين باللون الذهبي، لتكتمل بذلك إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..