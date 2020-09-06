ريا أبي راشد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة تبرز أنوثتها

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ريا أبي راشد، في الصور، باطلالة مثيرة، تبرز انوثتها، وكانت من مهرجان "Venice Film Festival", حيث ارتدت فستانا مكشوفا يبرز جمالها.
وعلقت علي الصور: "حقا.. لقد افتقدت تلك الاطلالات اللامعة".
يذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».
ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها هي اللي تتصدر التريند بسبب إنفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون، إنتاج.
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Really missed getting glammed up! 🤩 My second look at the #VeniceFilmFestival is one of my favourite #VeniceMoments to date! 💥 ⠀ #StyledByCed by the best @cedrichaddad 😘 in a gorgeous @georgeshobeika dress, with a super cute 👠& 👛 by @louboutinworld ❤️(check my #instastory for details.) And of course, the look wouldn’t have been complete without my @jadejewellery bling by @yeprem 💎 ⠀ And thank uuu @armanibeauty for the glam! Next up: Red Carpet photos ✨ 📸 @aniceegohar 😍 #ScoopWithRaya⠀ #Venezia77⠀ #MBC2⠀ ⠀