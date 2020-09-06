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فن

ريا أبي راشد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة تبرز أنوثتها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
رنا اشرف - شروق حمدى
نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريا أبي راشد، في الصور، باطلالة مثيرة، تبرز انوثتها، وكانت من مهرجان "Venice Film Festival", حيث ارتدت فستانا مكشوفا يبرز جمالها.

وعلقت علي الصور: "حقا.. لقد افتقدت تلك الاطلالات اللامعة".


يذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».

ومن وقتها وهي تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها هي اللي تتصدر التريند بسبب إنفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون، إنتاج.












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