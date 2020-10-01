بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة





تألقت ريا أبي راشد بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون البني الفاتح الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.





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ولم تتكلف ريا أبى راشد في ارتداء الإكسسوارات و اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي، وقد حازت صورها في احدث ظهور لها على إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راسد على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



