فستان أصفر قصير .. ريا أبي راشد تتألق فى إطلالة ساحرة .. شاهد

وظهرت

مرتدية فستان قصير باللون الأصفر بأكمام طويلة بقصة مختلفة من الأكتاف، وفي وسطه حزام على الخصر ابرز رشاقتها، مع اختيار حذاء باللون الأخضر بكعب عالي، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.