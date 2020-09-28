فستان أصفر قصير .. ريا أبي راشد تتألق فى إطلالة ساحرة .. شاهد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستان قصير باللون الأصفر بأكمام طويلة بقصة مختلفة من الأكتاف، وفي وسطه حزام على الخصر ابرز رشاقتها، مع اختيار حذاء باللون الأخضر بكعب عالي، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون الكشمير كـ أحمر شفاه، مع اختيار الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
واكتفت ريا أبي راشد بارتداء الإكسسوارات باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وقلادة بنفس اللون حول عنقها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..