AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فستان أصفر قصير .. ريا أبي راشد تتألق فى إطلالة ساحرة .. شاهد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:07 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
Advertisements
آية التيجي
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد  بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.


وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستان قصير باللون الأصفر بأكمام طويلة بقصة مختلفة من الأكتاف، وفي وسطه حزام على الخصر ابرز رشاقتها، مع اختيار حذاء باللون الأخضر بكعب عالي، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا بشكل  انسيابي وناعم للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون الكشمير كـ أحمر شفاه، مع اختيار الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

واكتفت ريا أبي راشد بارتداء  الإكسسوارات باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وقلادة بنفس اللون حول عنقها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكاجول .. علا الفارس تستعرض أنوثتها في صورة جديدة .. شاهد

شكرا لكل امرأة ألهمتني.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بـ« لوك جديد»

عدت يا عيد.. علا الفارس بإطلالة لافتة تبرز جمالها

بفستان ضيق.. علا الفارس تستعرض رشاقتها في آخر ظهور لها

الأصفر الفسفوري.. ريا أبي راشد بإطلالة لافتة على السجادة الحمراء

بإطلالة شتوية.. ريا أبي راشد تبرز أنوثتها في جلسة تصوير

ترشيحاتنا

صفقة جديدة فى الأهلي.. تفاصيل اتفاق خاص بين أحمد بيكهام ووادي دجلة

بفستان أبيض وشعر كيرلي ..علا رشدي تخطف الأنظار من دهب

اندلاع حريق هائل في مخازن مصنع سكر بالخانكة

نادر شوقي معلقا على صورة لـ أحمد ياسر ريان : يابني عيب كدا

بعد مقتل طفل بورسعيد بسبب بابجي.. خبير معلومات يكشف خطورة ألعاب الإنترنت

تضم ألوان الطيف السياسي.. 8 قوائم تشعل السباق إلى قبة مجلس النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذكرات طبيب عبد الناصر.. الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل

ننشر مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية بالكامل .. صور

عادات خاطئة تدمر النظر .. أغربها النوم وقطرات العيون