أحمد حسن: اليوم جلسة بين ريبيرو والخطيب لبحث أسباب نتائج الفريق بكأس العالم

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن ، عبر صفحته على موقع فيسبوك: "خاص.. هناك جلسة اليوم بين ريبيرو ومحمود الخطيب من أجل مناقشة أسباب نتائج الفريق بكأس العالم للأندية.. والاتفاق على ملف الصفقات والراحلين".

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن تكثيف البيت الأبيض جهوده من أجل التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، الذي يسعى النادي الأبيض للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”، إن نادي الزمالك حرص على تعزيز صفوفه من خلال التفاوض مع ياسين مرعي مدافع فاركو، بناءا على توصية من المدير الرياضي جون إدوارد، الذي قاد اتصالات مباشرة مع اللاعب وإدارة ناديه.

وشهدت الأيام الماضية، دخول مسؤولي نادي الأهلي والزمالك في منافسة من أجل التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب لا يفضل نادي على الآخر ويترك الأمر لمن يحسم المفاوضات وينهي الصفقة مع مسئولي نادي فاركو، حيث ينصب تركيز اللاعب على اللعب لأي ناد يكون بحاجة إليه ويساعده على تحقيق حلمه بالانضمام إلى منتخب مصر في الفترة القادمة.

تغيرات مرتقبة بالزمالك

من جانب أخر.. بدأ نادي الزمالك خطوات فعلية لإعادة ترتيب ملف اللاعبين الأجانب في الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد، ضمن خطة شاملة لدعم الصفوف بعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق.

ويبحث الزمالك حالياً عن مهاجم أفريقي سوبر لتعزيز خط الهجوم، بالتزامن مع دراسة تسويق التونسي سيف الدين الجزيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح بقاؤه غير مؤكد داخل الفريق فى الموسم المقبل.

كما تدرس إدارة الكرة إعارة الجناح التونسي الشاب أحمد الجفالي من أجل منحه فرصة المشاركة المستمرة واكتساب خبرات قوية بعيداً عن الضغوط، تمهيداً للاستفادة منه مستقبلاً، وفي المقابل، أنهى الزمالك رسمياً علاقته بالظهير التونسي حمزة المثلوثي، الذي رحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

وقررت الإدارة الإبقاء على الثنائي المغربي محمود بنتايج وصلاح مصدق، بعد ظهورهما بمستوى مميز في الفترة الماضية، واعتبارهما من الأجانب القادرين على تقديم الإضافة الفنية، ويكثف الزمالك حالياً جهوده للتعاقد مع جناح أفريقي مميز في الجبهة اليمنى، في ظل الرغبة في توفير حلول هجومية قوية تواكب طموحات المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.