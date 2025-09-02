احذروا من شواطئ العجمي.. تفاصيل رفع الرايات الحمراء وسط نسب إشغال ضعيفة

عادت الرايات الحمراء لترفرف من جديد على شواطئ العجمي، مع منع السباحة فيها تمامًا، بسبب ارتفاع الأمواج بشكل كبير.

نسب إشغال ضعيفة اليوم بشواطئ الإسكندرية

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، عن وصول نسب الإشغال اليوم الثلاثاء، إلى 25% في القطاع الشرقي و10% في القطاع الغربي، مع استقرار درجات الحرارة التي بلغت 31 درجة مئوية، ووجود استقرار نسبي في حالة البحر والأمواج.

تباين ألوان الرايات بشواطئ المحافظة

وأعلنت رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي التي اكتمل فيها حاجز الامواج، والصفراء في باقي شواطئ القطاع الشرقي، بينما تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي والعجمي بسبب اضطراب حالة البحر.

وأهابت الإدارة من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.

عدم دفع إكراميات للعمال

وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام الموجودة على صفحة الإدارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

وشهد شاطئ أبو تلات حادث اليم بعد ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 28 آخرين كانوا ضمن رحلة نظمتها أحد الأكاديميات بمحافظة سوهاج إلى مدينة الإسكندرية.