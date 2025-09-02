كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة هامة تجمع منتخب مصر بنظيره الإثيوبي في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره إثيوبيا على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات القارية، حيث يسعى الفراعنة لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.

ويأمل منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى النهائيات، ومواصلة مشواره الناجح في التصفيات.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

تنطلق المباراة يوم الجمعة 5 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موقف منتخب مصر في مجموعته

يأتي منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقًا على بوركينا فاسو (11 نقطة)، سيراليون (8 نقاط)، إثيوبيا (6 نقاط)، غينيا بيساو (6 نقاط)، وجيبوتي (نقطة واحدة).

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد مصطفى زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل