بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة هامة تجمع منتخب مصر بنظيره الإثيوبي في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر نظيره إثيوبيا على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات القارية، حيث يسعى الفراعنة لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.

ويأمل منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى النهائيات، ومواصلة مشواره الناجح في التصفيات.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

تنطلق المباراة يوم الجمعة 5 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موقف منتخب مصر في مجموعته

يأتي منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقًا على بوركينا فاسو (11 نقطة)، سيراليون (8 نقاط)، إثيوبيا (6 نقاط)، غينيا بيساو (6 نقاط)، وجيبوتي (نقطة واحدة).

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد مصطفى زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل

مباراة مصر وإثيوبيا منتخب مصر مصر إثيوبيا تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

