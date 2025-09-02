القبض على حداد حطم زجاج محل والدته بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج المحل الخاص بها بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ 8 تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل) بتضررها من نجلها لقيامه بالحضور لمحل الأحذية ملكها ، وقيامه بتكسير الباب الزجاجى الخاص بالمحل وإتلاف بعض محتوياته وذلك لوجود خلافات بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (حداد) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بتخلصه من "العصا الخشبية" المستخدمة فى التعدى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.